الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بذبح ابن شقيقته بـ«سنجة» في مصر القديمة

سكين
سكين

ألقت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بذبح ابن شقيقته في مشاجرة بمساعدة ابنه باستخدام «سنجة» في مصر القديمة.

وكان شاب قد لقي مصرعه ذبحاً بالأسلحة البيضاء، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة مع خاله ونجله في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغاً من الأهالي بالعثور على قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. س. أ»، مواليد 1999.

وبالفحص تبين إصابة الشاب بجرح ذبحي بالرقبة وعدة جروح طعنية في مناطق متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات عن أن خال المجني عليه ونجله وراء ارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة سنجة مشاجرة مصر القديمة بلاغا قسم شرطة مصر القديمة

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أثر النسر

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