الدكتور خالد عبد الغفار يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا أمس الثلاثاء، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كونفرانس وزيرالتعليم العالي

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز القومي للبحوث، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مجال البحث العلمي، ووافق المجلس على إنشاء جائزة باسم د. فردوس محمد عبد المجيد مبارك، وذلك فى مجال المواد الجديدة والذكية بمبلغ وقدره 50000 (خمسون ألف جنيه).

وزير التعليم العالي

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من إحدى الشركات العاملة في مجال مكسبات الطعم، وهى عبارة عن بعض المستلزمات التى تشتمل على أدوات زجاجية ومستلزمات تشغيل جهاز التحليل الغازى الكروماتوجرافى، وذلك بقيمة تقديرية 40000 (أربعون ألف جنيه).

وزير التعليم العالي

كما وافق المجلس على ترقية عدد 29 لدرجة أستاذ باحث، و44 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث والتي تتعلق بالتعيينات، والإعارات.