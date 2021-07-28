استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، قادمين من طوكيو، بعد الحصول على برونزيتي التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية، المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتواجد قبل قليل، أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمطار القاهرة لصعود ثنائي التايكوندو عليه فور خروجهم من المطار، قادمين من طوكيو عن طريق الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 130.

ومن المقرر أن تنظم شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس مجدي إسحق، احتفالية واستقبالاً خاصاً لأبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، داخل مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بعد وصول رحلتهما.

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

وينتظر أبطال مصر، احتفالية وتكريم، يقيمه، مجلس إدارة نادي الصيد للثنائى سيف عيسى وهداية ملاك الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة حاليًا بالعاصمة اليابانية .

وكان مسئولو النادي، وجهوا الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور بداية من الواحدة ظهرًا للمساهمة في تكريم البطلين اللذين رفعا اسم البلاد عالياً في المحافل الدولية وحققا الميداليتين لمصر حتى الآن.

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

شروط السفر

وتلتزم مصر للطيران بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى