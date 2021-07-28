الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حصاد دور الانعقاد الأول.. 6 تشريعات أقرها مجلس النواب للحفاظ على الأمن

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، تقريرا كاملا بحجم الإنجازات التي قدمها المجلس على مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عقب إعلان رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي فض أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأصدر مجلس النواب عدة تشريعات في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وهي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

مشروع قانون بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشان الفصل الغير تأديبي  وتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية والمعروف بقانون فصل الموظفين الإخوان

ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (الملصق الإلكتروني).

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف بقانون ( تغليظ عقوبة التحرش الجنسي).

مجلس النواب البرلمان تشريعات حصاد دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني الدفاع والحفاظ على الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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