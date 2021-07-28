الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع «المانجو».. أسعار الفاكهة بسوق الجملة

المانجو
المانجو

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة تبايناً، اليوم الأربعاء، 28 يوليو 2021، حيث ارتفعت أسعار مانجو فص لتتراوح من 20 : 50 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم) ، واستقرت أسعار الليمون البلدي ليتراوح من 4 : 10 جنيها للكيلو .

 

سعر البرتقال صيفي من 3 :4.5 جنيه للكيلو.

سعر جريب فروت من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 4 : 10 جنيهات للكيلو.

 

أسعار العنب

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب الأسود 7 : 10 جنيهات للكيلو.

 

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

 

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

 

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 15 : 40 جنيها للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 30 جنيها للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 35 جنيها للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 12 : 20 جنيها للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 14 جنيها للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 50 جنيها للكيلو.

مانجو سكري من 16: 24 جنيها للكيلو

 

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

 

أسعار الفاكهة

 

سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 3.5 : 5.5 جنيه للكيلو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 20 جنيها للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو.

كمثري خشابي: 15:9 جنيه للكيلو

سعر الكريز 30 جنيها للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً

الليمون اسعار الليمون أسعار الفاكهة اليوم سعر البرتقال سوق العبور اسعار الفاكهة أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء سعر البلح سعر التفاح اسعار مانجو مان السي يوليو 2021 يوم الاربعاء أمريكي أسعار البلح الصحراوي سعر الموز العنب

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وائل لطفي

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