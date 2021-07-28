فيلم جديد يجمع يسرا مع كريم عبد العزيز.. وإعلان تفاصيل العمل قريبًا

وافقت النجمة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد للفنان كريم عبد العزيز، يجري التحضير له حاليًا.

وعلمت "الدستور"، أن جلسة خاصة جمعت بين الثلاثي يسرا وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، اتفقوا خلالها على تقديم مشروع سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة.

وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.

على جانب آخر، تنتظر يسرا تحديد موعد نهائي لعرض أحدث أفلامها السينمائية الجديدة والذي يحمل اسم “ليلة العيد”، حيث أوشك المخرج سامح عبد العزيز على الانتهاء من عملية المونتاج.

“ليلة العيد” يناقش قضايا شائكة ومشكلات تواجه المجتمع المصري أبرزها ختان الفتيات وزواج القاصرات، وتعتمد أحداث العمل على ضيوف الشرف، حيث يتضمن عدد من المشاكل التي تواجه الأسر المصرية وترصد خلال يوم واحد فقط.

أحداث فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

أبطال فيلم ليلة العيد

“ليلة العيد” من بطولة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور ومحمد لطفي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا ونجلاء بدر وعبير صبري وسميحة ايوب وسامي مغاوري ومحمود حافظ وسلوي عثمان ورشدي الشامي ومايان السيد وعارفة عبد الرسول ونهى صالح، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال يسرا

يذكر أن يسرا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حرب أهلية”، وهو من بطولة النجمة يسرا والنجم باسل خياط، وجميلة عوض، وتامر هجرس، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.