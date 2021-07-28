الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم جديد يجمع يسرا مع كريم عبد العزيز.. وإعلان تفاصيل العمل قريبًا

يسرا
يسرا

وافقت النجمة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد للفنان كريم عبد العزيز، يجري التحضير له حاليًا. 

وعلمت "الدستور"، أن جلسة خاصة جمعت بين الثلاثي يسرا وكريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، اتفقوا خلالها على تقديم مشروع سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة. 

وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل. 

على جانب آخر، تنتظر يسرا تحديد موعد نهائي لعرض أحدث أفلامها السينمائية الجديدة والذي يحمل اسم “ليلة العيد”، حيث أوشك المخرج سامح عبد العزيز على الانتهاء من عملية المونتاج.

“ليلة العيد” يناقش قضايا شائكة ومشكلات تواجه المجتمع المصري أبرزها ختان الفتيات وزواج القاصرات، وتعتمد  أحداث العمل على ضيوف الشرف، حيث يتضمن عدد من المشاكل التي تواجه الأسر المصرية وترصد خلال يوم واحد فقط.

أحداث فيلم ليلة العيد 

فيلم "ليلة العيد" يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

أبطال فيلم ليلة العيد 

“ليلة العيد” من بطولة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور ومحمد لطفي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا ونجلاء بدر وعبير صبري وسميحة ايوب وسامي مغاوري ومحمود حافظ وسلوي عثمان ورشدي الشامي ومايان السيد وعارفة عبد الرسول ونهى صالح، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال يسرا

يذكر أن يسرا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حرب أهلية”، وهو من بطولة النجمة يسرا والنجم باسل خياط، وجميلة عوض، وتامر هجرس، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يسرا النجمة يسرا كريم عبد العزيز فيلم جديد يجمع يسرا بكريم عبد العزيز فيلم ليلة العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

«النقض» تؤيد المؤبد والمشدد فى «التخابر مع حماس» على بديع والشاطر

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إسرائيل في الاتحاد الأفريقي

ألفة السلامى

«الشرعية للشعب».. حكومات «النهضة» المتعاقبة اكتفت بالفرجة على تونس وقت الاحتضار ودفن الجثث

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد

تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

صور

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

منجم السكري.. أغلى جبل في مصر

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

"أزمة بيجاسوس".. التفاصيل الكاملة لتورط إسرائيل في أكبر قضية تجسس عالمي

فلسطين: إسرائيل تخرق الاتفاقيات الموقعة بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس

2260 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل