البحيرة: رفع 731 حالة إشغال طريق وتحرير 21 محضرا بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

هذا ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالمحافظة أسفرت عن إزالة:- ٤٢٨ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمركز ومدينة دمنهور، و١٣٠ حالة إشغال طريق مخالفة بكفر الدوار بنطاق شوارع الجيش، المحكمة، ومدخل المدينة.

كما أسفرت الحملة عن رفع ٥٣ حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بوادي النطرون،و ١٢٠ حالة إشغال طريق مخالفة بمركز ومدينة حوش عيسى.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الإلتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير ١٤ محضر لعدم ارتداء كمامة و٦ محاضر غلق بدمنهور وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير ١٥ محضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة ١٠ شيش.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين وجارى العرض على النيابة العامة

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك الاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.