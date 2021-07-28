الأولى بالدبلوم الفني التجاري في بورسعيد: فقدت أمي قبل أشهر

صاحبة المركز الرابع علي مستوي الجمهورية والأول قطاع وبورسعيد بالدبلوم الفني التجاري : "فقدت أمي قبل أشهر وفرحتها انهاردة في قبرها"

"أمي بشرتني قبل ما تموت بالتفوق" تلك هي أولى الكلمات التي بدأت بها حديثها الطالبة شروق محمود عبد المولي عباس محمد، الحاصلة علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية، والأول علي مستوي القطاع وبورسعيد، وذلك بمجموع 572 من أصل 580 درجة، بمدرسة الشهيد إبراهيم علي التجارية.

وكشفت "شروق" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها فقدت والدتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا في 12 ديسمبر 2020، وتحملت بعدها مسئولية المنزل ورعاية أخيها الصغير، وكذلك كانت تذاكر دروسها، وتحرص علي حضور مجموعات التقوية.

وأستكملت شروق، "رغم حزني الشديد علي أمي إلا أنني بعد أسبوعين فقط من وفاتها رتبت أوراقي وأوقاتي ونظمت بين البيت وأخي ومجموعات التقوية، وكنت بذاكر دروسي في نفس اليوم، والحمد لله ربنا أكرمني وطلعت الرابعة علي مستوى الجمهورية والأولى علي القطاع وبورسعيد".

وأضافت "شروق"، أن والدها كان داعمًا لها وكان سببًا رئيسيًا في تفوقها، وكانت دائمًا الأم قبل أن تتوفي تبشرها بأنها سوف تحصل علي مجموع كبير وسوف تكون من الأوائل.

وتابعت الطالبة أنها تشعر بسعادة والدتها في قبرها مؤكده أن قلبها كان يشعر بوجود والدتها حوالها في كل مكان،مشيرة أن فراق والدتها احدث فارق كبير وكانت تتمني أن تشهد معاها هذا اليوم ولكنها في مكان افضل عند الله سبحانه وتعالى.

وأعربت "شروق " عن فخرها بتحقيق حلم والدتها وحصولها علي التفوق علي مستوي الجمهورية مشيرة أنها سوف تستكمل دراستها الجامعية ولن تتوقف حتي تستريح والدتها في قبرها بتحقيق حلمها في رؤية اولادها في درجات علمية عالية.

واختتمت "شروق" قائلة دائمًا الظروف الصعبة يعقبها نجاح وانتصار وأنا انتصرت علي الظروف الصعبة والنفسية السيئة بعد رحيل والدتي بالمذاكرة وكان هدفي أمام عيني أن احقق حلمها واجعلها فخورة بس.