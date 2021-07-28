الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في حادثين متفرقين.. إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارتين بالبحر الأحمر

انقلاب سيارتين
انقلاب سيارتين

أصيب صباح اليوم الأربعاء، 21 شخصا في حادثين متفرقين بطريق البحر الأحمر، حيث تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادثين، وتم تحرير محاضر بها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الشيخ فضل فى باتجاه مدينة رأس غارب، وتحديدا بالكيلو 5، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعا لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج لكونها أقرب المستشفيات لموقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى خلف مبارك 7 أمام الغابة الشجرية، وبالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، فتم نقلهم جميعا لمستشفى الغردقة العام.

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أثر النسر

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