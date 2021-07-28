3141 إصابة بكورونا و20 وفاة فى جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا 3141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعات الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز، الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 410 آلاف و830 حالة.

كما سجلت جورجيا 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و751 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 377 ألفا و597 متعافٍ بعد شفاء 1509 حالات خلال الساعات الماضية، فيما لا يزال هناك 27 ألفًا و456 حالة نشطة على مستوى البلاد.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.