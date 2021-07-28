مصر تتعاون مع مؤسسة التمويل الإفريقية لتنفيذ عدة مشروعات بترولية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ساميلا زوبايرو رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية والوفد المرافق، حيث جرى بحث إمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات.

ويأتي ذلك في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول التي تستهدف تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات لزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

المهندس طارق الملا، وزير البترول

إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الإفريقية

واستعرض المهندس طارق الملا، قصص النجاح التي تحققت مؤخرًا في صناعة البترول والمشروعات الجارية والمستهدفة في مجالات البنية الأساسية البترولية والبتروكيماويات والتعدين.

وأكد "الملا" حرص قطاع البترول على إقامة شراكة ناجحة مع مؤسسة التمويل الإفريقية والعمل سويًا من اجل التعاون البناء في المشروعات الجديدة التي ينفذها قطاع البترول والمساهمة في تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية.

المهندس طارق الملا، وزير البترول

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود المشتركة، وأنه وجه بترتيب لقاءات لفريق عمل المؤسسة مع رئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة الثروة المعدنية للوقوف على الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن المساهمة في تمويلها.

ومن جانبه؛ أكد زوبايرو، أن مؤسسة التمويل الإفريقية تتطلع لإقامة تعاون وشراكة تنموية مع مصر بما يفتح آفاقًا جديدة لأعمال المؤسسة خاصة في قطاعات حيوية كالبترول والغاز والتعدين، لافتًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا رائدًا في تطوير صناعة البترول والغاز، واهتمام المؤسسة بالمشاركة في تمويل مشروعات قطاع البترول المصري.

المهندس طارق الملا، وزير البترول

وخلال استعراض المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها، أثنى وفد مؤسسة التمويل الإفريقية على مشروع سونكر لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة السخنة كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.