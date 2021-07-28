بدء صرف «تموين أغسطس» للبدالين والبقالين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة للبدالين والبقالين التموينيين وأصحاب مشروع جميعتي والمجمعات الاستهلاكية من خلال فرعي الشركة العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة، ضمن مقررات شهر أغسطس المقبل.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يوليو الجاري.

ووجهت وزارة التموين باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، نفى وجود أي أزمات في الزيوت الخام أو المعبأة، مؤكدًا توافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، وما يتم حاليًا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي، والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين "21- 23" جنيها للزجاجة 1 لتر.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة 800 مللي بسعر 17 جنيهًا وزنة 1 لتر بسعر 21 جنيهًا بالتساوي، لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة لعدم حدوث أي مشاكل عند منافذ التوزيع.

كان الوزير أكد أيضًا أن منظومة الخبز المدعم يتم دعمها بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أن هذا المبلغ يتم شراء أقماح مستوردة منه بقيمة 36 مليار جنيه.