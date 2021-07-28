غدا.. «الحضرة» للإنشاد الديني تحيي حفلا بساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، في السابعة والنصف مساء غد الخميس، حفلا فنيا لفرقة الحضرة للإنشاد الديني، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن المقرر أن تقدم فرقة الحضرة وصلة من المدائح التراثية الصوفية والذكر الجهري من بينها: "إني جعلتك في الفؤاد محدثي" و"مدد يا سيدة" و"نحن في ساحة الحسين نزلنا" بالإضافة إلى قصائد ألبوم "أرباب الهوى"، الذي ضم في جعبته 10 قصائد مختلفة ممزوجة بالأداء الغنائي الجماعي للإنشاد الصوفي مع لمسات آسرة من المديح في حب النبي، إلى جانب روائع الصوفية لكبار الشيوخ المصريين والعرب، منها: "يا ساكني البطحاء" لسيدي عمر بن الفارض، وقصيدتين للشيخ صالح الجعفري مع وجبة دسمة من روائع الحلاج.

جدير بالذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الديني تتكون من 10 منشدين و5 موسيقيين، وبدأت عملها منذ عام 2015 بقيادة نور ناجح لنقل جلسة الذكر إلى المسرح بطريقة تدخل القلوب كلها، وتعد أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات، والإنشاد الديني، الذي عاد في الآونة الأخيرة بقوة، وتضم مجموعة من المنشدين، والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني، والابتهالات، والذكر، والمديح.

وكانت فرقة "الحضرة" قد احتفت بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة صوفية خاصة في دار الأوبرا المصرية، قدمت خلالها عدة مفاجآت غنائية جديدة وضيوف مميزين على رأسهم مشاركة خاصة للمنشد محمود التهامي الذي يشارك الفرقة في تأدية قصيدة بردة البوصيري.

وتضع الحضرة لمستها الصوفية خلال فعاليات مهرجان الصيف في الأوبرا، عبر تقديم ليلة إنشاد صوفي استثنائية تعيد فيها إحياء أشهر قصائدها بشكل موسيقي وبصري جديد من بينها "إني جعلتك في الفؤاد محدثي"، و"مدد يا سيدة" و"نحن في ساحة الحسين نزلنا" مع احتفائها بعيد الأضحى المبارك وموسم الحج عبر تقديم قصيدة "نفسي أزورك يا نبي".