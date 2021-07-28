الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«ليا بصمة» و«الرب صالح».. مؤتمرات كنسية لتنمية الأطفال روحيًا

كنيسة
كنيسة

نظمت الكنيسة مؤتمر “ليا بصمة” للمرحلة الابتدائية، تحت رعاية  القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس اسطفانوس بشبرا الخيمة، وذلك بفيلا الأفق.

بدأ اليوم الأول بالقداس الإلهي، ثم قام الخدام بعمل مقدمة لرحلات بولس الرسول، من خلال الألعاب، والقصص، كما تم تعليم المخدومين مجموعة من الترانيم، وشعار المؤتمر.

وتخلل اليوم الثاني عمل محطات عن رحلات بولس الرسول مع تجسيد بعض الشخصيات المتواجدة في القصة، واختتم اليوم بفيلم تعليمي عن هدف المؤتمر.

في سياق متصل نظم خدام أسرة عمانوئيل بمدينة نصر، مؤتمرًا للأطفال بعزبة الهجانة، لمدة يومين تحت عنوان “الرب صالح وإلى الأبد رحمته”، حيث تم قضاء اليوم الأول بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، فيما تم قضاء اليوم الثاني بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

تخلل المؤتمر فترات ترانيم، ولقاءات تكوينية، وترفيهية، واختتم المؤتمر بلقاء مع الخدام، وبصورة تذكارية مع صاحب النيافة الأنبا باخوم.

الاستعداد لصوم العذراء 

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم السبت 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر  صوم السيدة العذراء مريم مطلع أغسطس المقبل، وتستمر على مدار 15 يوماً  تنتهي بصلوات القداسات منتصف الشهر ذاته.

كما أعلنت الأديرة والكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استعدادتها، للإحتفال السنوي بصومها ، حيث أعلن دير درنكة والسيدة العذراء مريم بياض ببني سويف استعدادتهم لإستقبال الزوار اأقباط خلال فترة الصوم ولكن مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت عدد من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق  نظام الحجز المسبق لحضور قداسات العشية اليومية خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، عن طريق المواقع الإلكترونية للكنائس وتخصيص أرقام هاتفية لحجز الحضور المسبق. 

الكنيسة الكاثوليكية خدام يوم ترفيهي مؤتمر ليا بصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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