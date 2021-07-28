الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني يطالب بخطة للترويج لخريطة الاستثمار الصناعى

ايمن محسب
ايمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي في مصر على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وأن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء من خلال التوجيهات المباشرة، أو القرارات، أو التشريعات، بالإضافة لتهيئة البيئة الجاذبة لذلك، مما انعكس على القطاع بالإيجاب، سواء على صعيد الاستثمار المحلى أو الأجنبى، لافتا إلى أن الخريطة الاستثمارية التي تم تحديدها اعتمدت على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وهذا بدوره يتطلب حسن استغلالها بالصورة المطلوبة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الترويج للخريطة الاستثمارية يساهم بقوة في جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة، مع الأخذ في الاعتبار أن تعتمد خطة الترويج على أكثر من لغة، ومخاطبة كافة الفئات والشرائح، مع ضرورة تفعيل دور المصريين بالخارج وتشجيعهم على المشاركة في حركة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصولهم على الخدمات التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبصفة خاصة في المجال الصناعى.

وطالب عضو مجلس النواب، تخصيص منصة إلكترونية للرد على الاستفسارات والتيسير على المستثمرين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وغيرها من الخدمات، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الخارج.

يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه  بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.

النائب أيمن محسب مجلس النواب مجلس الوزراء الاستثمار الصناعي الفرص الاستثمارية القيادة السياسية الخريطة الاستثمارية

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