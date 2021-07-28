الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علي هامش احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي ال69

«الشريف» يفتتح جدارية بأسماء جميع محافظي الإسكندرية

جدارية بأسماء محافظي
جدارية بأسماء محافظي الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جدارية بأسماء جميع محافظي الإسكندرية السابقين، وذلك بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية. وذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمهندس سامح الشيمي، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والسادة مستشاري المحافظ.

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وأشاد الشريف بالدور الفعال والحيوي الذى قام به السادة المحافظين السابقين لمحافظة الإسكندرية في خدمة الشعب السكندري والعمل علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.

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وأكد أننا أمامنا الكثير والكثير من التحديات ولكن سنستطيع التغلب علي جميع التحديات وإرجاع الإسكندرية إلي سابق عهدها في ظل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وفي سياق متصل؛ كرم الشريف عدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعددا من الموظفين المثالين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تشجيع العاملين والموظفين في التفاني والإجتهاد في العمل وذلك بالتزامن  مع احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي.

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وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أطلق أول أمس، فاعليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ69، وذلك في موكب مهيب علي طول الكورنيش من المنتزة وحتي رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي الـ69  لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو. 

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وأكد أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الشريف، أن المحافظة كانت حريصة علي إقامة العديد من الفاعليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيرًا إلى أن الاحتفالات ستستمر علي مدار ثلاثة أيام. 

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وأكد علي ضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

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وقدم الشريف الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي. مشيدًا بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

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جدارية بأسماء جميع محافظي الإسكندرية محافظة الاسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي الموظفين المثالين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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