الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار القمح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021

توريد القمح
توريد القمح

شهدت أسعار القمح اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، تباينًا في السوق المحلي المصري (جملة – قطاعي) بينما استقرت أسعار الدقيق، بينما ارتفعت أسعار القمح في السوق العالمي ببورصة شيكاغو للتجارة بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء 28 يوليو.

وسجل القمح الأوكراني "بروتين 12.5% " نحو 4,500 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا عن أسعار أمس الثلاثاء 27 يوليو 2021 ،بينما استقر سعر طن القمح الروسي " بروتين 12.5% " عند 4,550 جنيهًا.

يتراوح سعر القمح للمستهلك ما بين 12 إلي 17.5 جنيهًا للكيلو، حسب جودة و نوع القمح و نسبة البروتين، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر قمح  16 جنيهًا للكيلو.

قمح بلدي 17.50 جنيهًا للكيلو.

قمح  12 جنيهًا للكيلو.

شهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 ارتفاعًا، حيث سجل عقد سبتمبر للتداول 684.75 سنت بارتفاع قدره 10.25 سنتًا، وبنسبة ارتفاع 1.52%.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روماني وأوكراني.

وذكرت الهيئة، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أنه تم شراء 120 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن روماني، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الهيئة، إلى أن فترة الشحن ستكون خلال الفترة من 20  إلى 30 سبتمبر المقبل
شهدت أسعار الدقيق اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 استقرارًا في السوق المحلي المصري حيث شهد سعر طن الدقيق بروتين 24 استقرارًا اليوم ليسجل 5100 جنيهًا كما استقر أيضًا سعر الدقيق بروتين 27 ليسجل 5200 جنيهًا للطن.

السعر للمستهلك ( للكيلو )
و تراوح سعر المستهلك للدقيق ما بين 8.50 إلى 12.20 جنيهًا للكيلو، حيث سجل:

دقيق 8.50 جنيهًا للكيلو.

دقيق  11.25 جنيهًا للكيلو.

دقيق فاخر 12.25 جنيهًا للكيلو.

دقيق 12.25 جنيهًا للكيلو.

استراتيجية وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية مناقصة عالمية السوق العالمي سعر للمستهلك أسعار القمح في السوق السعر للمستهلك التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة وزارة التموين والتجارة العامة السوق المحلي سعر القمح تداولات استقرار المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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