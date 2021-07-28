«الحج السعودية»: بعض الدول لن يُسمح لها بالقدوم المباشر للمملكة

كشف المهندس هشام سعيد نائب وكيل وزارة الحج السعودي، أن جميع الدول مسموح لها بأداء العمرة، وذلك طبقا لشروط تنظيمية وصحية أقرتها الوزارة، خاصة أن هناك بعض الدول لن يسمح لها بالقدوم المباشر للمملكة، وذلك بحسب التقييم والمؤشرات الصحية التي تعلن عنها الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية.

وأشار “سعيد” في تصريحات صحفية وإذاعية محلية إلى أن المملكة رأت ضرورة تعليق القدوم المباشر من بعض الدول التي تم الإعلان عنها رسميا نظرا لتوجيهات الجهات الصحية بالمملكة، ولكن يمكن لزوار تلك الدول القدوم للمملكة عن طريق أحد الدول المجاورة بعد قضاء أسبوعين في العزل الصحي، ثم بعد ذلك يقوم بعمل التحاليل والمسحات المتعلقة بفيروس كورونا.

قبول السماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودي طالبت شركات ومؤسسات العمرة كافة بالالتزام والتحقق من حصول المعتمر على شهادة تحصين معتمدة من الجهات الحكومية المختصة في بلده ومن وزارة الصحة بالمملكة.

كما حذرت مواطني تلك الدول من السفر دون الالتزام بتطبيق القواعد التي أعلنت عنها.

وبينت الوزارة أنه في حال وصول معتمرين لم يثبت تحصينهم تتحمل الشركات والمؤسسات المعنية مسؤولية متابعتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم بسلامة إلى بلدانهم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت عن آليات وضوابط العمرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين للمملكة بتأشيرات عمرة، ووضعت الوزارة خطوات أولها التوجه لمركز “عناية” بمكة المكرمة قبل ٦ ساعات على الأقل من أداء العمرة، ثم التحقق من حالة التحصين وفقا للقاحات المعتمدة بالمملكة “فايزر استرازينيكا موديرنا جونسون”، أما في المرحلة الثالثة فيتم تسليم المعتمر الأسرة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز، ثم توجيهه لمركز تجميع الشبيكة.

وتابعت الوزارة ان الخطوة الرابعة هي إبراز الأسورة الخاصة بالمعتمر عند الوصول لمركز التجمع، للتحقق من بياناته والتصاريح التي حصل عليها، أما الضابط الخامس فهو الالتزام بمواعيد العمرة المحددة لكل معتمر حتى لا يتعرض للمسائلة، بما يسمح للمملكة بتحقيق هدفها في تنظيم موسم آمن للجميع وحماية كافة زوار بيت الله الحرام.