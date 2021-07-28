للأسبوع الثالث على التوالي.. فيلم العارف لأحمد عز يواصل تصدر الإيرادات

حقق 1.25 مليون جنيه أمس

واصل فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز، حصده لإيرادات عالية في شباك التذاكر المصري للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحه قبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة، ليتصدر قائمة الأعمال المصرية والأجنبية المتواجدة في شباك التذاكر المصري محققا إيرادات عالية.

وخلال حفلات أمس الثلاثاء، حقق فيلم العارف بطولة النجم أحمد عز إيرادات قدرت بمليون جنيه و256 ألف جنيه وهي إيرادات مميزة خلال منتصف الأسبوع، لتصل كل إيراداته خلال 3 أسابيع من العرض إلى 33 مليون جنيه 800 ألفا متفوقا على كل الأعمال المعروضة مثل "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وفيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني.

- قصة وأحداث فيلم العارف

يقدم الفنان أحمد عز شخصية البطل باسم "يونس" وهو ما يطلق عليه "العارف"، ويتميز هذا الشخص بعدة سمات خارقة حيث يظهر خلال الأحداث بأنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت، وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ويتطرق الفيلم إلى فكرة القرصنة الإلكترونية واستخدام الإنترنت وغيرها من الأمور.

و خلال الأحداث يسافر "العارف" إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به.

ويعتبر فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي مصر، وإيطاليا، وبلغاريا، وماليزيا إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

- أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمود حميدة، ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد فهمي، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

الفيلم الجديد يتواجد حاليا في أكثر من 100 دار للعرض السينمائي، وهو عدد كبير للغاية يسمح للفيلم بالتواجد في كل المحافظات ويسمح للجمهور بمشاهدة الفيلم بسهولة، ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في حصده للإيرادات خلال الفترة القادمة.