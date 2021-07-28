صور جديدة لضحية تعدي أولاد زوجته عليه بالإسماعيلية

حصلت “الدستور” على صور جديدة، للمجني عليه في واقعة اعتداء أبناء على زوج أمهم بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي “مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا” بعدما استقرت حالته الصحية بشكل مؤقت، بعد إصابته بجرح كبير في الرأس، وجروح مختلف أنحاء الجسد والعضو الذكري.

المجني عليه

المجني عليه

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية يفيد بتعدي عدد من الشباب على زوج أمهم مما أدى لنزيف كبير له.

المجني عليه

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث بتعليمات من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ونقلت المصاب للمستشفى.

المجني عليه

وكشفت مصادر طبية، عن وصول زوج الأم لمستشفى الإسماعيلية العام، ويدعى "عبدالخالق. ي. ك"، مصابًا بعدة جروح بالرأس والوجه والعضو الذكري.

المجني عليه

وبسؤال المجني عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج، وتم إسعاف المجني عليه، وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.