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خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 والرابط من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الأول مؤخرًا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط والخطوات المطلوبة للاستعلام عن درجات طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 والرابط

يمكن حاليا الاستعلام الالكتروني عن درجات طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ( التجارية، الصناعية، الزراعية،...) عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية للتعليم الفني من خلال هذا الرابط https://nategafany.emis.gov.eg/ ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب

تحديد نوع التعليم الفني( تجاري، صناعي، تجاري، فندقي، ...)

تحديد نظام التعليم (3-5) سنوات

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته كاملة

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

كتابة رقم جلوس الطالب الراغب في الاستعلام

الضغط على زر الإستعلام

ظهور بيانات الطالب في الامتحانات كاملة

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات على نتيجة طلاب الدبلومات الفنية التي تم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع المقبل، وذلك عقب تكوين لجنة فنية عليا لإعادة تصحيح أوراق الإجابة مرة ثانية وجمع درجات جميع أسئلة الامتحان والتأكد من المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في المادة الراغب في تقديم التظلم بها وذلك لحصول كل طالب على حقه كاملا من الدرجات ليتمكن من الالتحاق بالكلية الراغب في الدراسة الجامعية بها والتخصص الراغب فيه

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موعد انعقاد الدور الثاني لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 والرابط وموعد انعقاد امتحان الدور الثاني من أكثر الكلمات البحثية التي تغزوا المنصات الإلكترونية حاليًا، وذلك منذ اعتماد نتيجة الدور الأول للطلاب حيث يعقد امتحان الدور الثاني خلال الفترة من 19 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل والتي تجرى وسط إجراءات احترازية صارمة من لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.