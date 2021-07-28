بنجلاديش تُقرر تطعيم لاجئي الروهينجا ضد «كورونا»

قررت حكومة بنجلاديش، تطعيم لاجئي الروهينجا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كجزء من برنامج تطعيم شامل بالبلاد.

جاء ذلك في تصريح لوزير خارجية بنجلاديش مسعود بن مؤمن، أوضح خلاله أنه على الرغم من عدم تحديد تاريخ لبدء الحملة، فصدر قرار مبدئي بأن تشمل المرحلة الأولى من تتجاوز أعمارهم 55 عامًا.

وقال الوزير، وفقا لوكالة أنباء "يو إن بي" البنغالية، إن المجتمعات المضيفة المحيطة بمخيمات الروهينجا لديها اتصالات متكررة مع الروهينجا وتريد حكومة بنجلاديش إبقاء كليهما محميين.

وأضاف أنه سيتم خفض أعمار الذين تشملهم حملة التطعيم تدريجيًا، تماشيًا مع إمدادات اللقاحات القادمة إلى بنجلاديش من مصادر مختلفة.

وسعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق إلى دعم عالمي أقوى لتطعيمات اللاجئين في آسيا ، بما في ذلك الروهينجا الذين يعيشون في بنجلاديش التي تستضيف الآن أكثر من 1ر1 مليون لاجئ من الروهينجا في كوكس بازار وباسان شار.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.