استمرار حملات النظافة ورفع ناتج إزالة «العشش» في أرمنت بالأقصر

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إن حملات النظافة والتجميل مستمرة يوميًا، وإن الحملة استهدفت عدة مناطق حيوية بالمركز خلال يومين متتاليين.

وأضاف أن تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة بشارع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ومنطقة النفق ومنطقة مستشفى الحميات بالمراعزة الشرقية وخلف العمارات السكنية بشارع الشهيد عبد الرحمن بارمنت الوابورات.

وأشار إلى أنه تم رفع ناتج إزالة العشش العشوائية وتم رفع ٥٠٠م٣ أتربة وقمامة ومخالفات صلبه وناتج الإزالة بإجمالي طول ٧٠٠م، كما تم استكمال العمل خلف العمارات السكنية بشارع الشهيد وتم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد الطريق وتم رفع ٤٠٠م٣ بطول ٦٠٠م بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي أملاك الدولة ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

كان قد تفقد العميد طارق لطفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، لليوم الثاني على التوالي، أعمال طلاء واجهات المباني بطول طريق الكباش بمنطقة نجع أبو عصبة مشيراً إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق.

ورافق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، خلال الجولة، أحمد زين العابدين رئيس حي شمال، والمهندس نشأت عياد مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبد المسيح نبيل بولس مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر.