الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الملوخية بـ2 جنيه.. أسعار الخضروات في أسواق الجملة

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء، استقرارا فى أسواق الجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه، والبامية 9-13 جنيها، والخيار البلدى تراوح بين 1.5-3.5 جنيه، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وتراوحت البطاطس في أسعار الجملة بين 2.5-5 جنيهات، والجزر بين 1.5-3 جنيهات، واستقر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2- 5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو. 

ومن جانبه قال المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100% ولدينا فائض في 12 صنفا من الخضر والفاكهة بسبب الصوب الزراعية، حيث لدينا فائض في الفول السوداني بنسبة 143%.

وأضاف: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الموالح بنسبة 150% ونصدر 50% من الإنتاج بما يقارب مليون و800 ألف طن واكتفاء ذاتى من الرمان والبرتقال والمانجو والخوخ بنسبة 100% ونصدر منه، ولدينا اكتفاء ذاتى من العنب بنسبة 132% وتصدير كامل الكميات من عنب مرسى مطروح التي تروى بمياه الآبار، والبطيخ خاصة العلي ولينا اكتفاء بنسبة 140%.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مصر تنتج من الخضر 20 مليون طن سنويا، ولدينا اكتفاء ذاتى من الكوسة بنسبة 102% والخيار بنسبة 114% والخس بنسبة 105% والباذنجان بنسبة 100% والبسلة بنسبة 107%، والفاصوليا الخضراء الجلد بنسبة 117% ويتم تصديرها إلى أوروبا، والطماطم بنسبة 107% باستثناء توقيتات فاصل العروات، والليمون بنسبة 125%، والخوخ بنسبة 110%، والمانجو بنسبة 150% والبرتقال بنسبة 150% والرمان بنسبة بنسبة 117%، والبرقوق بنسبة 105% والمشمش بنسبة 103%، والتين بنسبة 105% والتفاح بنسبة 45%، والتمر بنسبة 105% والبلح الطازج بنسبة 145%، والجوافة بنسبة 115%.

أسعار الخضروات اليوم الاسواق والقلقاس جنيه والملوخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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