بعد تتويج هداية ملاك.. حب ودعم الزوج الطريق السحري للفوز بالميداليات الذهبية (صور)

يتم تتويج بطلات الرياضة، عادة، في المسابقات الرياضية الدولية والمحلية، بقدر إخلاصهن، ومستوى أدائهن الطاغي، ومثابرتهن لتحقيق الفوز والنجاح، وبالنظر بشكل أعمق حول كيفية وصول كل واحدة منهن على حدة إلى هذا النجاح الساحق، نجد شخصا يقف، ويراقب وراء حلبة المنافسة، يصفق وعيناه تدمعان، يكون هذا الشخص أبًا، أو أمًا، أو زوجًا.

هداية ملاك ودعم الزوج

لم يتفاجأ عبد الرحمن فايد، زوج البطلة الأولمبية هداية ملاك، بتتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة التايكوندو بأولمبياد طوكيو، فصرح لوسائل الإعلام بعد فوزها، أنه كان يتوقع هذا الفوز.

هداية ملاك

واستطاعت هداية ملاك، بطلة التايكوندو المصري، اقتناص الميدالية البرونزية، لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لمنافسات 67 كجم سيدات، بعد تفوقها على الأمريكية بيج ماكفرسون في مباراة تحديد الفائز بنتيجة 17-6.

هداية ملاك

وخلال حديثه لوسائل الإعلام الرياضية، شجع عبد الرحمن، زوجته البطلة الأولمبية، قائلا: "هداية بطلة مرشحة في أي بطولة تخوضها وهي كانت على قدر المسؤولية مهما كانت الظروف التي تمر بيها في أي وقت ولقد حققت إنجازًا جديدا" مضيفا أن "الجميع هنا سعداء بمجهود ٥ سنوات لم يضيع وهداية حققت حلم جديد لها وأصبحت بطلة أولمبية للمرة الثانية وهو فخر كبير".

وبذلك تسير هداية ملاك، فى تحقيق أحلامها، كأول امرأة مصرية وعربية تحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

هداية ملاك

قصة حب فى الملعب.. نور الطيب وعلي فرج

بدأ اللاعب على فرج، دعمه لزميلته نور الطيب، منذ سنوات، حيث جمعتهما قصة حب داخل الملعب الزجاجى للاسكواش، وكان الثنائي مثالًا فريدًا فى حصد البطولات التى كانا يشتركان فيها، داخل مصر أو خارجها.

ولا يترك علي فرج بطولة أو مناسبة إلا وبدا دعمه وتشجيعه لزوجته نور، كما بادلته زوجته نور نفس الدعم، ففي إحدي مبارات، علي فرج، فى بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، وقد استطاع فيها علي فرج الفوز بثلاثة أشواط نظيفة، حيث جاء حديثه لوسائل الإعلام، وقتها، أن تعليمات نور الطيب زوجته كانت سببا فى استعادته لتوازنه أثناء المباراة.

وفى صورة إنسانية استثنائية، فى الوقت نفسه، ظهر علي فرج وزوجته نور وهما يدعمان بعضهما البعض، كعادتهما، ومعهما طفلتهما فريدة، وذلك بطولة العالم للاسكواش التى أقيمت الأسبوع الماضي في شيكاغو الأمريكية، التي فاز فيها فرج بالبطولة، بقيمة جوائز مادية تبلغ ٥٠٠ ألف دولار للرجال.