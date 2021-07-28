«الري»: ارتفاع معدلات الأمطار بمنابع النيل وتوقعات بزيادة منسوب بحيرة السد العالي

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل.

منظومة مائية بكفاءة عالية خلال أقصى الاحتياجات



وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والتى تتزامن مع بداية العام المائي.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، وأن اللجنة تنعقد بشكل دورى لمتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية ، مشيراً لزيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وأنه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس بداية السنة المائية.

رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة

وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ ، لضمان حسن ادارة المنظومة المائية.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض آليات إدارة وتوزيع المياه ، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى التشديد على مواجهة أية تعديات ومخالفات على المجارى المائية بمختلف المحافظات.