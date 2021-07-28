الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعدادا لـ«الديناميكا».. بدء توافد الملاحظين والمراقبين على لجان الثانوية

طلاب
طلاب

بدأ توافد الملاحظين والمراقبين على اللجان الامتحانية، استعداد لاستقبال الطلاب لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا». 

ويقوم الملاحظين والمراقبين، باتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب، وذلك قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية لاداء امتحان الرياضيات التطبيقية " الديناميكا ".

كما يتم توزيع كمامة وكيس مطهر علي الطلاب وتعقيم أيديهم وقياس درجة الحرارة من قبل الزائرة الصحية باللجنة .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية / رياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية  "الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالبا وطالبة. 

على صعيد متصل، تستكمل كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، تظريف أوراق أسئلة " البابل شيت" في المواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها، لتسفيرها إلى مدينة ٦ أكتوبر التعليمية لتصحيحها إلكترونيا بدون تدخل بشري بواسطة " الماسحات الضوئية"، تمهيدا لإعادتها للكنترولات لرصد نتائج التصحيح لكل طالب وترتيبها في سيديهات النتيجة النهائية.

وكان قد أدى أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"،  كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثانى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية. 

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (2) حالة نشر، و(4) حالات غش وهم:

- ضبط الطالبة "ك.ع.م" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط قلم بكاميرا وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "م.ه.س" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ا.ا.ا" بإدارة أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ووجود شريحة متصلة بالتابلت.

- ضبط الطالبة "د.م.ا" بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة نظرًا لحوزتها سماعة مزروعة بالأذن ومتصلة بكارت فيزا.

- ضبط الطالب "ع.خ.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ع.ع.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات

إلكتروني مستشفى الثانوية طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة درجة الحرارة المحمول علم النفس ثانوي الرياض نقل

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وائل لطفي

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