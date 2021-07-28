«عمليات التعليم» تتابع توزيع مظاريف «الديناميكا»

تتابع غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية، عملية توزيع مظاريف أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ، لطلاب الشعبة "العلمية / رياضيات"، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تقنية جوجل إيرث.

وتتم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات وزارة الداخلية، عملية توزيع مظاريف امتحانات الثانوية العامة المشمعة بالشمع الأحمر من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات بحضور مندوب من المديرية التعليمية وعضو أمن وضابط شرطة لإجراء محضر تسلم لرئيس كل لجنة امتحانية .

ويستأنف اليوم الأربعاء (اليوم الثالث عشر من ماراثون امتحانات الثانوية العامة) عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، أعمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الداخلية.

ويبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ساعتين، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب .

ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 649 ألفا و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة العلمي علوم و100 ألف و169 في شعبة الرياضيات و256 ألفا و366 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، وأن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورق .

وكان قد أدى أمس، 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان التاريخ ( الورقة الأولى)، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثانى عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (6) حالات غش منهم (2) حالة نشر، و(4) حالات غش وهم:

- ضبط الطالبة "ك.ع.م" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط قلم بكاميرا وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "م.ه.س" بإدارة أكتوبر بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب "ا.ا.ا" بإدارة أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط تابلت مهكر ووجود شريحة متصلة بالتابلت.

- ضبط الطالبة "د.م.ا" بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة نظرًا لحوزتها سماعة مزروعة بالأذن ومتصلة بكارت فيزا.

- ضبط الطالب "ع.خ.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب "ع.ع.ا" بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات