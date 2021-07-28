مراكز السيطرة الأمريكية توصى بعض متلقى اللقاحات بارتداء الكمامات

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن يستأنف بعض الأشخاص

الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في الأماكن المغلقة حيث تشير بيانات حديثة إلى أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم نشر سلالة دلتا المتحورة الخطيرة.



ودفع التهديد المتزايد للإصابات، الهيئة إلى القول إن الأفراد في المناطق التي تنتقل فيها العدوى "بشكل كبير" يجب أن يرتدوا الأقنعة في الأماكن المغلقة، سواء تم تطعيمهم أم لا.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن جميع الطلاب والموظفين وزوار بعض المدارس يجب أن يرتدوا قناعا عندما يستأنف الطلاب الدراسة بشكل فعلي في الخريف، بغض النظر عن حالة التطعيم.



وتُعرّف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع مستوى انتقال العدوى بأنه أكثر من 100 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الماضية.



وهناك ما يقرب من نصف المقاطعات الأمريكية الـ 1496 تشهد هذا المستوى العالي من انتقال العدوى، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.