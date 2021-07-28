الروس يصممون جهازا هوائيا لتنقية الأنهار من آثار البقع النفطية

حصل علماء الأحياء في جامعة تومسك الحكومية غرب سيبيريا على براءة اختراع لأجهزة هوائية لا مثيل لها في العالم ستستخدم في تنقية مياه الأنهار من آثار البقع النفطية.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" ذلك باستخدام التكنولوجيا البيئية، ويتوقع أن تدخل الأجهزة الأسواق الروسية والأوروبية عامي 2022 – 2023 م.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية رئيس المعهد البيولوجي في الجامعة، دانيل فوروبيوف.

وقال العالم إن الجهاز الهوائي المسمى بالحاجز الهوائي يتم وضعه في قاع نهر أو جدول ليواجه تيار الماء المتدفق فيه.

ويقوم الجهاز على مبدأ التعويم عندما يلتصق الزيت بفقاعات الهواء التي تصعد إلى سطح الماء، حيث يمكن جمعها باستخدام شبكات خاصة. و خلافا لتكنولوجيا التنقية فإن هذه الطريقة لا تتطلب استخدام عوامل كيميائية أو بيولوجية، مما يجعل التقنية آمنة على البيئة.

وقال، فوروبيوف إن الحاجز الهوائي جاهز و قد تم الحصول على براءة اختراعه، و ما هو مطلوب الآن هو إطلاق إنتاجه الصناعي و عرض نموذج جاهز منه على سوق الأجهزة و المعدات البيئية.

ووفقًا لوكالة أنباء “تاس” الروسية، أوضح، فوروبيوف قائلا:" إننا سنعرض منتجنا على شركات النفط و الجهات التي تعمل على إزالة آثار بقع النفط.

و أشار إلى أن الجامعة تنوي طرح الحواجز الهوائية في السوق الوطنية بحلول عام 2022. أما شركاء الجامعة الأجانب من PurOceans Technology فيساعدونها في طرح التكنولوجيا البيئية الواعدة في أسواق أوروبا حيث تتمتع التكنولوجيات الخضراء بشعبية فائقة.

و وفقًا لتصريحات العالم الروسي فقد تم اختبار الأجهزة الهوائية في بحيرة (مالي فويوج) بشمال الشطر الأوروبي الروسي حيث ظهر السمك بعد تلويث مياهها بالنفط منذ 90 عاما.