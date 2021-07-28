الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سجن موظف بالاستخبارات الأمريكية سرب معلومات سرية عن برنامج عسكرى

سجن
سجن

قضت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، بسجن محلل سابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية لمدة 45 شهراً بعدما أقر بأنه سرب للصحافة معلومات عن برنامج عسكري سري.

وفي العامين 2013 و2013 عمل دانيال إيفريت هيل (34 عاماً) لحساب وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية في انتقاء أهداف في أفغانستان لاستهدافها بضربات جوية بواسطة طائرات بدون طيار، في تجربة قال للمحكمة إنّها أثّرت عليه عاطفياً.

وبعد هذه التجربة ترك "هيل" الجيش وعمل في 2014 بوكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، المسؤولة عن جمع معلومات استخبارية جغرافية مكانية انطلاقاً من صور ملتقطة من أقمار صناعية، وأتاحت له هذه الوظيفة الوصول إلى وثائق سرية للغاية حول برنامج اغتيالات محدّدة الأهداف بواسطة طائرات بدون طيار في دول اليمن وأفغانستان والصومال.  

وأقر المتّهم بأنّه مذنب بحيازة ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، لكنّه عزا السبب في ما قام به إلى مشاكل في صحّته العقلية مردّها إلى طفولته الصعبة وطلب من المحكمة فرض عقوبة مخفّفة عليه تتراوح مدّتها بين 12 و18 شهراً خلف القضبان.

وفي وثيقة قدّموها إلى المحكمة أكّد وكلاء الدفاع عن هيل أنّ موكلهم لم يكن يريد من وراء إفشاء هذه المعلومات السرية إلحاق أي ضرر بالولايات المتحدة.

وقال المحامون إن موكلهم أراد أن يريح ضميره ويعلم مواطنيه على أمل أن تحترم أمريكا مُثلها.  

وكانت النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن المتّهم لفترة تتراوح بين 9 و11 سنة، معتبرة أنّه التحق بوكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية لسبب وحيد هو سرقة هذه المعلومات السرية وإفشاؤها مع علمه بأنّ من شأن هذا الأمر أن يلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الأمريكي.

وهذه ليست أول إدانة لشخص سرب معلومات عسكرية سريّة لموقع ذي إنترسبت.

 

محكمة أمريكية عسكري الاستخبارات العسكرية الأمريكية الدفاع الوطنى الأمن القومي

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