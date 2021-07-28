الخارجية الأمريكية تدعو رئيس الوزراء اللبنانى بسرعة تشكيل حكومة جديدة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، لتشكيل حكومة جديدة سريعا، وطالبته بمواصلة الإصلاحات.

وجاءت دعوة الخارجية الأمريكية، بعد تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة اللبنانية، صباح الاثنين الماضي، بعد أقل من عام فشلت خلاله محاولات تشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وكانت السفيرة الأمريكية في بيروت قد أشارت في بيان قبل أسابيع، إن لبنان في "حاجة ملحة" لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وكان ميقاتي قد أكد في تصريحات له، أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.

وقال نجيب ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.

وأضاف أنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج الاستشارات النيابية التي عقدها الثلاثاء، للعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن.

من جانبه في حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان، خلال شهر، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي يعاني منه لبنان، وما يترتب عليه من انقطاع للكهرباء وشح في المحروقات.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في بيان: "يتعرض أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان".

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو: "يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعددت المنظمة أسباب هذا الانهيار، مشيرة إلى أن من بينها العجز عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، وانهيار شبكة الكهرباء و"مخاطر ارتفاع كلفة المحروقات".

وتوقعت أن تتوقف معظم محطات ضخ المياه عن العمل تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع مقبلة.