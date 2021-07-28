تعرض دار «شوميه» للمجوهرات لعملية سطو مسلح وسط باريس

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في باريس عن تعرض دار "شوميه" للمجوهرات لعملية سطو مسلح، قرب شارع الشانزليزيه في وسط العاصمة الفرنسية.

وأفادت تقارير بأنه تم سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.37 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن "رجلا وصل إلى الدار مستقلا (سكوتر لوَح) مهددا بسلاحه في الداخل أثناء فتح المحل وقت العصر قبل أن يفر مجددا على دراجته".

وأوضح مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقا في الحادث، دون تأكيد التقديرات الأولية بخصوص المجوهرات التي نهبت من الدار.

ودار "شوميه" إحدى أقدم العلامات التجارية للمجوهرات في فرنسا، مملوكة لمجموعة السلع الفاخرة "إل في إم إتش".

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم حتى الآن إعطاء 70.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 688 ألفا و272 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 29 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 06ر6 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفا و851 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و26 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.