الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن سيختار الدبلوماسى مارك غيتنشتاين مبعوثا للاتحاد الأوروبى

بايدن
بايدن

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن رشح السفير الأمريكي السابق مارك غيتنشتاين للعمل كسفير للبلاد لدى الاتحاد الأوروبي.

وشغل غيتنشتاين منصب سفير الولايات المتحدة لدى رومانيا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو محام دولي وعضو مجلس إدارة "مؤسسة بايدن".

وكان بايدن قال الشهر الماضي إن رؤيته لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تختلف اختلافا جوهريا عن رؤية سلفه دونالد ترامب.

 

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن أن البيت الأبيض يسعى لتخصيص مليار دولار للمساعدة في إعادة توطين الأفراد الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي. 

ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني  عن مصادر مطلعة قولها إن البيت الأبيض قدم الطلب الجمعة الماضي، على أن يغطي المبلغ المخصص المأوى المؤقت وإعادة التوطين والضروريات الأخرى. 

 

وأفادت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن تقارير إخبارية، بأن هذا الطلب يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما يمهد الطريق لإمكانية إدراجه ضمن حزمة التمويل التكميلي الأمني التي يتم التفاوض عليها في الكونجرس الأمريكي. 

 

ويقال إن هذه الحزمة التكميلية تهدف في المقام الأول إلى تأمين مبنى الكونجرس عقب أعمال الشغب في 6 يناير الماضي. 

 

ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى مسئول بارز في الإدارة الأمريكية قوله إن البيت الأبيض "يعمل عن كثب مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول كيفية زيادة دعم هؤلاء الأفغان الشجعان الذين دعموا عملنا في أفغانستان". 

 

وأفادت "ذا هيل" بأن هذه المساعي تأتي وسط إلحاح متزايد من كلا الجانبين الجمهوري والديمقراطي لنقل الأفراد الأفغان الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب عملهم كمترجمين أو لدعمهم الجيش الأمريكي خلال الحرب التي استمرت 20 عامًا. 

 

ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، سجلت الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان في النصف الأول من عام 2021 الجاري مستويات قياسية وسط زيادة عدد القتلى والجرحى منذ أن بدأت القوات العسكرية الأمريكية والدولية الانسحاب. 

الاتحاد بايدن البيت الأبيض بيض الاتحاد الأوروبي الاوروبي دبلوماسي اوروبي الاتحاد الاوروب مبعوثا الدبلوماسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟