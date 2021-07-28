روسيا تؤكد ضرورة تجاوز السودان المشاكل الاجتماعية والاقتصادية

أكدت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنا يفستيجنييفا، أنه بعد اكتمال مهمة حفظة السلام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، يجب إيلاء الأولوية في السودان لتجاوز المشاكل الاجتماعية الاقتصادية.



وقالت يفستيجنييفا - خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن عملية حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، والتي تقترب من الانتهاء، نجحت في تنفيذ المهمات التي تم وضعها أمامها، مصرحة: "حان الوقت لإيلاء الأولوية لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية للمنطقة".



وتابعت: "يواجه السودان الآن تحديات مشتركة.. وتؤثر الأحداث في ليبيا المجاورة وزيادة اللاجئين من الدول الإفريقية وجائحة كوفيد-19 بشكل سلبي على الوضع .. يجب العمل على تجاوز الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية".



وأردفت الدبلوماسية الروسية: "في مثل هذه الظروف نعطي أهمية كبيرة للحفاظ على الاتصالات المتوازنة مع السلطات السودانية والإسهام في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإعلان الدستوري الصادر يوم 17 أغسطس 2019 والهادفة إلى إرساء الاستقرار الداخلي".

وتسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مذكرة من اللجنة الفنية لإصلاح "الحرية والتغيير" (الظهير السياسي للحكومة) تضمنت مقترحات لإصلاح "الحرية والتغيير" وجمع الصف، لدى لقائه مع أعضاء اللجنة الفنية التي ضمت ١٢ عضواً.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الدكتور عبد الله حمدوك رحب، خلال اللقاء، بأعضاء اللجنة الفنية وشكرهم على هذه المذكرة والروح الطيبة والجيدة لتناول قضية الوحدة.



وأكد أعضاء اللجنة الفنية، دعمهم لرئيس مجلس الوزراء ولمبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال _ الطريق إلى الأمام"، مشيرين إلى أنهم ليسو ضد المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنهم يدعون لإصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها من خلال المؤتمر التأسيسي بمشاركة الجميع، لتحقيق الاستقرار السياسي وجمع الصف لدعم الحكومة الانتقالية.



وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية الوصول للمؤتمر التأسيسي، كما تم الاتفاق على إجراء حوار موسع يشمل كل مكونات الحرية والتغيير في هذا الخصوص.



