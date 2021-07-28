رئيس الوزراء العراقى ورئيس البنك الدولى يناقشان دعم خطط مشاريع السكن

ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات.



جاء ذلك - وفقا للبيان الذي أوردته قناة (السومرية نيوز) - خلال اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي.



وتم أيضا بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.



وأكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره، وحث على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و418 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 12 ألفًا و185 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و577 ألفا و13 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 8547 شخصًا، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و429 ألفًا و542 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 52 ألفا و367 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12 مليونا و856 ألفا و522.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و480 ألفا و784 شخصا.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.