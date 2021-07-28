توزيع 220 جهاز تعقيم يدوى مستشعر للحركة فى المسجد النبوى

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم شملت الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستفرض حظرًا لمدة ثلاث سنوات على سفر المواطنين الذين يزورون دولًا "تحظر التعليمات السفر إليها" في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية، لم تذكر اسمه، قوله: إن بعض المواطنين السعوديين الذين سُمح لهم بالسفر للخارج دون تصريح مسبق من السلطات لأول مرة منذ مارس 2020 خالفوا قواعد السفر.

وأضاف المصدر: "سيُعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات".

وحظرت السعودية السفر أو المرور عبر عدد من الدول بينها أفغانستان والأرجنتين والبرازيل ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب إفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.

وقال المسئول: "وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها".

وسجلت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقدر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء 1379 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 520774 والوفيات إلى 8189.

وشهدت المملكة تراجعًا في عدد الإصابات اليومية من ذروة 4000 إصابة في يونيو 2020 إلى أقل من 100 حالة أوائل يناير.