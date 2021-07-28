الأردن يدين اعتزام إسرائيل تنفيذ مشروع مركز المدينة بالقدس

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ما يسمى بمشروع "مركز المدينة" الذي تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذه في القدس الشرقية المحتلة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها أو تركيبتها الديمجرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.



وطالب الفايز إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ العام 1967، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 1213 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، و734 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 767 ألفًا و327 حالة، والوفيات إلى 9979 حالة، كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 748 ألفًا و312 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونًا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.