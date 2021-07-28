DMC تعرض فيلمًا وثائقيًا عن إذاعة «صوت العرب».. غدًا

أعلنت شبكة قنوت "DMC" تقديم فيلم تسجيلي عن إذاعة "صوت العرب"، والتي تُعد أول وأشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية.

وأوضحت القناة، خلال الفيديو الإعلاني، أن العرض الأول سيكون غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، على أن يعاد يوم الجمعة في الثانية عصرًا.

اشتهرت إذاعة "صوت العرب"، والتي أُنشئت عام 1953، كوسيلة أساسية استخدمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبث خطاباته حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمار الأجنبي للبلدان العربية.