صحيفة بريطانية تؤكد أهمية إعادة فتح السياحة لدعم تعافى الاقتصاد

أكدت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" أهمية قيام بريطانيا بإعادة فتح أبوابها أمام السياح من دول العالم المتقدم ممن حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك دعما لحركة تعافي الاقتصاد في البلاد.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في افتتاحيتها، إلى أنه وسط أجواء الرفاهية في مدينة كورنوال خلال قمة الدول الصناعية السبعة الشهر الماضي، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن عن إعادة إطلاق السفر بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كجزء من "ميثاق الأطلسي الجديد"؛ لكن للأسف لم يحدث ذلك حتى الآن.

وبحسب تقارير، تدرس الحكومة البريطانية الآن تخفيف قيود السفر للزوار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العمل يجب ألا يتأخر فكلاهما مليء بالسياح ورجال الأعمال الذين تلقوا التطعيمات المزدوجة وهم من ذوي الإنفاق المرتفع والذين تحتاجهم بريطانيا للحفاظ على تعافي اقتصادها.

وفي الوقت الحالي، لا يُسمَح للمسافرين البريطانيين أو الأوروبيين بالوصول إلى الولايات المتحدة بغض النظر عن التطعيم.

وهذه هي السياسة التي فرضها دونالد ترامب عند بداية تفشي الوباء، وأعاد البيت الأبيض تأكيدها يوم الإثنين الماضي.

واستطردت الصحيفة أن الخوف من التصرف من جانب واحد يجب ألا يمنع بريطانيا من السماح للمسافرين الأمريكيين بدخول البلاد. ولفتت "في عام 2019، قام الأمريكيون بـ 4.5 مليون زيارة إلى بريطانيا وأنفقوا أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البلاد، و زار ما يقرب من 70 في المائة منهم العاصمة لندن. نريدهم أن يعودوا ولو بنسب قريبة من هذا".

وأضافت: "هذا الأمر مهم بالنسبة لمطار هيثرو، لقطاعي الضيافة و التجزئة، واقتصادنا على نطاق أوسع".