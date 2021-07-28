الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام قى دورته الـ42 بقصر الفنون

المعرض العام فى دورته
المعرض العام فى دورته الـ"42"

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ المعرض العام الدورة الـ ٤٢ لعام ٢٠٢١، والتي تحمل عنوان "الفن.. ذاكرة الأمه"، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكــيلية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق ٢ اغسطس بقاعة الفنون بساحة دار الأوبرا.

ويشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور أمجد رفعت سليمان، القوميسر العام لهذه الدورة، ونخبة من المثقفين والنقاد ومحبي الفنون.

 جدير بالذكر، أنه يتم تكريم 4 فنانين في هذه الدورة هم: الفنان محي الدين حسني، والفنان الراحل صبري عبد الغني، والفنان الراحل سامح البناني، والفنان الراحل أحمد جاد.

ويشارك في هذه الدورة ٢٨٧ فنانًا بعدد ٣٥٣ عمالًا فنيًا يمثلون عدد من المجالات المختلفة والاتجاهات الفنية التي تعكس حركة الفن التشكيلي المصري المعاصر.

ويقوم قطاع الفنون التشكيلية بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية، وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة، بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.

ويعمل القطاع على إثراء الثقافة والفنون باحتضان وتطوير ونشر المتاحف الفنية والقومية وإدارة مراكز الفنون والإنتاج الفني، بالإضافة إلى الاضطلاع بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المحلية والدولية، والارتقاء بالحركة التشكيلية المصرية والوصول بها إلى العالمية وتعظيم دورها الثقافي والاجتماعي والمهني والاقتصادي، بتفعيل وتيسير سبل الثقافة وصولًا إلى التنمية الثقافية الشاملة لجميع فئات الشعب المصري، إثراءً للشخصية المصرية ودعمًا للاقتصاد القومي.

وتتضمن أنشطة القطاع كل من إقامة المعارض؛ وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع معارض دولية، ومعارض قومية، ومعارض محلية فردية وجماعية، و المتاحف وتنقسم إلى نوعين متاحف فنية، ومتاحف قومية.

إيناس عبد الدايم م الدورة الـ ٤٢ الدكتور خالد سرور قطاع الفنون التشكيلية الفن ذاكرة الأمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

الآن على الدستور.. نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟