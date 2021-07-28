وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام قى دورته الـ42 بقصر الفنون

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ المعرض العام الدورة الـ ٤٢ لعام ٢٠٢١، والتي تحمل عنوان "الفن.. ذاكرة الأمه"، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكــيلية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق ٢ اغسطس بقاعة الفنون بساحة دار الأوبرا.

ويشهد الافتتاح حضور كل من الدكتور أمجد رفعت سليمان، القوميسر العام لهذه الدورة، ونخبة من المثقفين والنقاد ومحبي الفنون.

جدير بالذكر، أنه يتم تكريم 4 فنانين في هذه الدورة هم: الفنان محي الدين حسني، والفنان الراحل صبري عبد الغني، والفنان الراحل سامح البناني، والفنان الراحل أحمد جاد.

ويشارك في هذه الدورة ٢٨٧ فنانًا بعدد ٣٥٣ عمالًا فنيًا يمثلون عدد من المجالات المختلفة والاتجاهات الفنية التي تعكس حركة الفن التشكيلي المصري المعاصر.

ويقوم قطاع الفنون التشكيلية بالدور الأساسي والأكثر أهمية تجاه الفنون التشكيلية ورعايتها، ويتمثل هذا الدور في تنظيم المعارض القومية والدولية، وكذلك الإشراف على المتاحف الفنية والقومية وما تحويه من كنوز وروائع سواء كانت إبداعات لفنانين مصريين أو عالميين أو مقتنيات خاصة بأبرز رموز وأعلام الفكر والثقافة والسياسة، بالإضافة إلى اضطلاعه بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية.

ويعمل القطاع على إثراء الثقافة والفنون باحتضان وتطوير ونشر المتاحف الفنية والقومية وإدارة مراكز الفنون والإنتاج الفني، بالإضافة إلى الاضطلاع بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المحلية والدولية، والارتقاء بالحركة التشكيلية المصرية والوصول بها إلى العالمية وتعظيم دورها الثقافي والاجتماعي والمهني والاقتصادي، بتفعيل وتيسير سبل الثقافة وصولًا إلى التنمية الثقافية الشاملة لجميع فئات الشعب المصري، إثراءً للشخصية المصرية ودعمًا للاقتصاد القومي.

وتتضمن أنشطة القطاع كل من إقامة المعارض؛ وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع معارض دولية، ومعارض قومية، ومعارض محلية فردية وجماعية، و المتاحف وتنقسم إلى نوعين متاحف فنية، ومتاحف قومية.