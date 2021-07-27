الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يكشف: لماذا لا ترد مصر على تطاولات إثيوبيا؟

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يسوق لشعبه أنه نجح في الملء الثاني لسد النهضة، بينما الواقع أنه لم ينجح في احتجاز كميات المياه التي أعلن عنها.

وأضاف  في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": مصر ليست ضد بناء السد ولا التنمية ولا ضد توليد الكهرباء، وإنما تريد اتفاقًا قانونيًا ملزمًا لإدارة وتشغيل السد، البعض يعتقد أنك داعية سلام لأنك ضعيف، لكن الدول الكبيرة لا تشغل بالها بمثل التطاولات والبذاءات، ومصر لن تسامح في التعدي على أمنها القومي".

وأردف: "لما قلنا إثيوبيا ستفشل في الملء ومصر لن تضار، مصدقوش، لأن البعض يريد دفع البلد لحرب كبيرة".

التفاصيل..

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