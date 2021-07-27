محمد جمعة يتصدر بوستر «الحرامى 2» مع بيومى فؤاد ورانيا يوسف

تصدر الفنان محمد جمعة أفيش الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي" المقرر طرحه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية بصحبة بيومي فؤاد ورانيا يوسف وكارولين عزمي وأحمد داش ورنا رئيس.

المشاهد الأخيرة من الحرامي

وانتهى فريق عمل المسلسل من التصوير منذ عدة أيام حيث جمعت المشاهد الأخيرة بين الفنان أحمد داش ورنا رئيس وباقى فريق العمل، ويعد الجزء الثانى هو تكملة للأول مع سرد أحداث جديدة فى إطار درامى مشوق وبه طابع من الكوميديا، ومن المقرر أن يعرض العمل قريبًا بعد الانتهاء من مراحل مونتاجه ومكساجه.

الحرامي 2

قصة الحرامي 2

تدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومى فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلًا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها، مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

نجاح كبير للجزء الأول

كان الجزء الأول من المسلسل 10 حلقات وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه تم الإمساك به، وظل متواجدًا في المنزل متنقلًا بين الغرف وبمساعدة الابنة التي تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع في حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامي بسببها ويساعدها.