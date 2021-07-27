«الخارجية» تؤكد دعم مصر لجهود بناء السلام والقدرات الوطنية لجنوب السودان

استقبلت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وزير بناء السلام بجنوب السودان "ستيفان بار كوال" والذي يزور القاهرة حالياً لإجراء مشاورات ثنائية حول سبل دفع وتفعيل التعاون المشترك في مجال بناء السلام.

والتقى الوزير الجنوب سوداني بكل من السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والسفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير عمرو الشربينى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة.

وتم خلال مشاورات الوزير الجنوب سوداني مع المسئولين في وزارة الخارجية تأكيد الدعم المصري لجهود بناء السلام ودعم بناء القدرات الوطنية ومؤسسات الدولة بجنوب السودان لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، وذلك اتساقاً والأولويات الوطنية لحكومة جنوب السودان ومبدأ السيادة الوطنية، وفي ضوء علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ورئاسة مصر للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لعام ٢٠٢١.

وتناول لقاء الوزير الجنوب سوداني مع الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سبل دعم الوكالة لجنوب السودان في مجالات بناء السلام، من خلال البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة، بالإضافة إلى إيفاد الخبراء المصريين في تلك المجالات إلى جنوب السودان وفقاً لاحتياجاتها في هذه المرحلة.

ويتضمن أيضاً برنامج زيارة الوزير الجنوب سودانى جولة بمركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، وذلك للتعرف على الخبرة المصرية فى مجالات بناء السلام والتدريب وبناء القدرات وما يمكن تقديمه من دعم فنى لجنوب السودان فى هذا الصدد انطلاقاً من الدور المصري الرائد في مجال بناء السلام على الساحتين الأفريقية والدولية.

شكري يؤكد دعم جنوب السودان

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق اليوم، وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريس خميسا واني؛ لبحث جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة مهمة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على استمرار مصر في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية الجنوب سودانية، فضلاً عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في ربوع جنوب السودان.