الباز: الرئيس التونسى خرج ليعدل المسار السياسى والديمقراطى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحديث حول تورط السعودية والإمارات بتمويل ما يحدث في تونس إهانة كبيرة للشعب التونسي الذي يملك قراره، واصفًا ذلك بالمشهد الذي حدث بمصر حين ثار الشعب المصري على جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو.

وأضاف الباز، خلال بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه خلال الأشهر الماضية كانت هناك حوارات عديدة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة الذي يحظى بتأييد حركة النهضة وراشد الغنوشي رئيس البرلمان، ولكن قيس بن سعيد لم يجد استجابة قائلًا"قراراته المصيرية لم تكن فجأة، كانت هناك مشاورات سابقة".

وأكد أن المشهد التونسي مماثل لما حدث في مصر عندما طلب الجيش من جماعة الإخوان الإرهابية النظر إلى مطالب الشعب المصري، مضيفًا أن الرئيس التونسي طلب مرات عديدة النظر إلى الشعب التونسي بالتنمية والنظر إلى المشاكل الأساسية، مضيفًا أن البرلمان التونسي تحول إلى خناقة بلدي عندما تطاول أحد أعضاء الإخوان الإرهابية على النائبة عبير موسى خلال جلسة البرلمان.