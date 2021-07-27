وزير التعليم يعلق على «تسريب الدرجات النهائية» لطلاب الثانوية العامة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الأسئلة من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حول مدى صحة تصريح منسوب له، يقول إن هناك أعدادا كبيرة من طلاب الثانوية العامة 2021 حصلوا على الدرجات النهائية ومجاميع طلاب الثانوية العامة مبهرة.

وتابع أولياء الأمور في سؤالهم لوزير التربية والتعليم عبر جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» في «واتس آب»: «كدا التنسيق هيكون زي السنة اللي فاتت وناس كتير هتتظلم!».

وبدوره حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على حسم هذا الجدل حول التصريح المنسوب له قائلا: «لم أقل المجاميع مبهرة من الأساس، ولن يحدث هذه التخوفات المذكورة من التنسيق، ولا أعلم لماذا يتفنن البعض في هذه العناوين؟».

ووجه أحد أولياء الأمور سؤالا أخر للوزير عبر الجروب، نصه كالتالي: «المشكلة الأكبر في امتحان الألمانى صحيح كان صعب على كل الطلبة لكن باقى الطلبة كان امتحاناتهم أفضل وأسهل زي الفرنساوى والإيطالي وده هيكون فيه ظلم وهيفرق كتير عن باقي زملاؤه وده هيأثر على مجموعهم بسبب اللغة الثانية».

ومن جهته تفاعل وزير التربية والتعليم، مرة آخرى، قائلا: «لا داعي للقلق».

ووجه شوقي حديثه لأولياء الأمور، قائلا: «انتظروا انتهاء الامتحانات والنتيجة ثم إعلان التنسيق وإن شاء الله خير».