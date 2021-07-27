الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلق على «تسريب الدرجات النهائية» لطلاب الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الأسئلة من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حول مدى صحة تصريح منسوب له، يقول إن هناك أعدادا كبيرة من طلاب الثانوية العامة 2021 حصلوا على الدرجات النهائية ومجاميع طلاب الثانوية العامة مبهرة.

وتابع أولياء الأمور في سؤالهم لوزير التربية والتعليم عبر جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» في «واتس آب»: «كدا التنسيق هيكون زي السنة اللي فاتت وناس كتير هتتظلم!».

وبدوره حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على حسم هذا الجدل حول التصريح المنسوب له قائلا: «لم أقل المجاميع مبهرة من الأساس، ولن يحدث هذه التخوفات المذكورة من التنسيق، ولا أعلم لماذا يتفنن البعض في هذه العناوين؟».

ووجه أحد أولياء الأمور سؤالا أخر للوزير عبر الجروب، نصه كالتالي: «المشكلة الأكبر في امتحان الألمانى صحيح كان صعب على كل الطلبة لكن باقى الطلبة كان امتحاناتهم أفضل وأسهل زي الفرنساوى والإيطالي وده هيكون فيه ظلم وهيفرق كتير عن باقي زملاؤه وده هيأثر على مجموعهم بسبب اللغة الثانية».

ومن جهته تفاعل وزير التربية والتعليم، مرة آخرى، قائلا: «لا داعي للقلق».

ووجه شوقي حديثه لأولياء الأمور، قائلا: «انتظروا انتهاء الامتحانات والنتيجة ثم إعلان التنسيق وإن شاء الله خير».

عمل مدارس طالبة نتيجة الشعب مشكلة الثلاثاء 2020 طلاب الثانوية العامة درجة خوف التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لجان الامتحانات الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2021

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

الوزير الهدمى: الاحتلال الإسرائيلى يمدد إغلاق مؤسسات فلسطينية بالقدس

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟