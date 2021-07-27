الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

والدة عمر عصر: «نفسه يفرح بلده بميدالية من وهو عنده 15 سنة»

جريدة الدستور

أعربت أمل محمدي والدة لاعب التنس عمر عصر الذي حسم مباراة الدور الـ16 من منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 لصالحه، عن سعادتها بالنتيجة التي حققها نجلها عمر عصر.

 

وقالت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون": "مهما قلت مش هعرف أوصف، أنا كنت بدعي ربنا طول الوقت أنه يفرح لأنه كان من وعمره 15 سنة بيتمنى يجيب ميدالية يفرح بلده بيها كان ده حلمه وربنا يحقق له حلمه، وبقول يا رب اكرمه كمان وكمان عشان يفرح مصر، لأن مصر بلد عظيمة وتستحق تفرح".

 

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