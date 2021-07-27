صابرين عن «الإنس والنمس»: «كنت بحط 5 رموش فوق بعض وهيحصل بلاوي»

كشفت الفنانة صابرين أنها خلال مسيرتها الفنية لم تفكر يومًا فى ماذا ستقدم من أدوار فنية؟ متابعة: "دائمًا يتم سؤالى نفسك تقدمى دور إيه؟ ودائمًا ردى بقول اللى لسه مجاليش".

وتابعت فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON: "لما بتيجيلى أى شخصية أنزل ألعبها، بلعب عادى ودى من أمتع عناصر المهنة، طول عمرى هاوية، وأنا من الناس اللى مابتحفظش الأدوار وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها، ومعرفش ليلة التصوير أقول أنا عندى بكرة تصوير أذاكر المشاهد، لا، بحفظ على الهواء".

أضافت صابرين أنها محظوظة فى مسيرتها الفنية بلفيف الأباطرة من المخرجين والكتاب والزملاء الصحفيين فى كافة الأعمال الفنية التى قدمتها فى مسيرتها: "كنت محظوظة كل فترة فى مسيرتى الفنية عملت خطوة جديدة وعملت حاجة مختلفة بقدم شيء مختلف سواء أفراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها كل خطوة فى حياتى فيها حاجة جديدة".

وردًا على سؤال لميس الحديدى حول اختلاف أدوارها التى قامت بها بما وصفته بالانقلاب 360 درجة فى أدوار مختلفة بين التراجيدى والكوميدى، وقالت: "المشهد الواحد فى شخصية مثل شخصية صالحة فى مسلسل شيخ العرب همام فيها كل الشخصيات تراجيدى وكوميدى وقسوة، وكنت بقول لعبد الرحيم كمال وقتها المشهد فيه كل الشخصيات وده من حظى".

كما علقت الفنانة على دورها فى فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة وبطولة محمد هنيدى والذى سيعرض فى أغسطس المقبل، وقالت: "كنت طول الوقت باصة على المخرج شريف عرفة وبقول نفسى اشتغل مع الراجل ده؟ فربنا جبهالى وأول مرة اشتغل مع هنيدى ومعاه".

أكدت: "أن الفيلم مختلف ويتناول عالم الجن وهنيدى هيخش عالم الجن بدون قصد وهتحصل بلاوى والفيلم ممتع والمجموعة المشاركة فيه رهيبة وجميلة، والميكاب كان بياخد وقت كبير جدًا وكنا بنحط أربع أو خمس رموش فوق بعض عشان يطلع الشكل صعب".