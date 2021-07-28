الحاج على: تطوير المنصة الرقمية لمعرض الكتاب لتكون ضمن المواقع الكبرى

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تعمل على تطوير المنصة الرقمية الخاصة بها، التي تم إطلاقها مع الدورة الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتكون معرض كتاب دائم، لكافة دور النشر المصرية والعربية، يستطيع القارئ من خلالها إقتناء وشراء الكتب أونلاين.

وأضاف الحاج علي في تصريحاته للدستور، أن المنصة حققت نجاحات كبيرة خلال أيام المعرض، وهو ما يؤكد تحقيقها نجاحات أكبر في المستقبل، من خلال بعض الإضافات التي ستتم عليها قريبا لتصبح كما سبق ذكره.

وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى أن المنصة، سيكون التعامل مع المؤلفين من خلالها، ومتابعة مراحل طباعة أعمالهم، وكل ما يتعلق بالكتاب عليها، لافتة إلى أنه يحلم بالوصول إلى أنه في حال نفاذ كتاب بعينه، يقوم القارئ الذي بحاجة إلى ذلك الكتاب بطباعته بنفسه من خلال المنصة ليصل إليها في أقل من يوم من طلبه له.



وكان قد أطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 منصة رقمية تتيح بث برنامج النشاط الثقافي والفني المصاحب له، بجانب إتاحة حجز تذاكر الدخول وعمل الجولات الافتراضية بتقنية 3D والاطلاع على خريطة المعرض وشراء الكتب حيث شهدت 126 مليون زيارة من مختلف دول العالم إلى جانب 81 ألف جولة افتراضية بتقنية الأبعاد الثلاثية إضافة إلى 47 ألف مشاهدة لكتب هيئة الكتاب ودور النشر المشاركة في المعرض.



وحقق المعرض في دورته الاستثنائية، نجاحا كبيرا، باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، وساهمت قرارات وزيرة الثقافة الخاصة بالمعرض بشكل مباشر في إنجاح هذه الدورة كان منها تخفيض قيمة الايجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20 ٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلاً عن زيادة 5 أيام على المدة المقررة وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار.



ولاقت المنصة إشادات عديدة من الرواد، إلى جانب أساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التي تم تنفيذها.