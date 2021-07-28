تامر حسنى وأحمد جمال يحيون حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد، مساء اليوم، بحفل زفافها على أحد رجال الأعمال الشباب ويدعي أحمد الحداد بأحد الفنادق الضخمة في القاهرة الكبرى، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الفرح على رأسهم تامر حسني وأحمد جمال الذي قدموا باقة من ألمع أغانيهم ورقصت هي وزوجها عليها.

حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

حفل الزفاف يأتي بعد أسبوعين من عقد القران

ويأتي حفل زفاف هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد بعد أسبوعين من عقد القران الذي تم منذ فترة بأحد المساجد وبحضور عدد كبير من أصدقائهم بجانب عائلتهم.

حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

مسيرة هاجر أحمد الفنية ومعلومات عن زوجها

يشار إلى أن هاجر أحمد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية "كاسك ياوطن" ثم شاركت في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، وكانت هذه أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014 وتلقى نجاحا كبيرا، أما زوج الفنانة هاجر أحمد فهو رجل أعمال يمتلك معرضًا للسيارات بجانب إحدى الشركات وهو من مواليد عام 1987.

حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

"زومبي على جنبي" فيلم هاجر أحمد المقبل

وتستعد هاجر أحمد لتصوير دورها فى فيلم "زومبى على جنبى" خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى البطولة مع أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال هاجر أحمد

الجدير بالذكر أن هاجر أحمد شاركت في بطولة مسلسل "أحسن أب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة على ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر وغيرهم نخبة من نجوم الفن. "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني وحقق المسلسل نجاح ملحوظ خاصة ان موسم رمضان كانت الاعمال الكوميدية فيه قليلة.